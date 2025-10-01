Directorio de Empresas
exadel
exadel Ingeniero de Software Salarios en Uzbekistan

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Uzbekistan en exadel totaliza UZS 646.29M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de exadel. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Total por año
UZS 646.29M
Nivel
Senior
Base
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bono
UZS 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en exadel?

UZS 2B

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at exadel in Uzbekistan sits at a yearly total compensation of UZS 751,500,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Ingeniero de Software role in Uzbekistan is UZS 646,290,000.

