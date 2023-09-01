Directorio de Empresas
Evertz
Evertz Salarios

El salario de Evertz va desde $39,407 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el rango bajo hasta $84,500 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Evertz. Última actualización: 10/20/2025

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $84.5K
Ingeniero de Hardware
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Evertz es Arquitecto de Soluciones con una compensación total anual de $84,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Evertz es $55,440.

