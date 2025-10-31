Directorio de Empresas
EssenceMediacom
EssenceMediacom Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Argentina en EssenceMediacom va desde ARS 18.78M hasta ARS 25.63M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de EssenceMediacom. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Rango Común
Rango Posible
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en EssenceMediacom?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en EssenceMediacom in Argentina está en una compensación total anual de ARS 25,627,134. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EssenceMediacom para el puesto de Gerente de Proyecto in Argentina es ARS 18,778,503.

Otros Recursos