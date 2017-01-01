Directorio de Empresas
Essae Teraoka
    Essae Teraoka Pvt Ltd is a leading Indian manufacturer specializing in electronic weighing machines, POS systems, milk analyzers, and GPS clocks, prioritizing quality and customer satisfaction.

    essae.com
    Sitio Web
    1986
    Año de Fundación
    390
    Nº de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

