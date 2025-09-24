Directorio de Empresas
Esperanto Technologies
Esperanto Technologies Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Spain en Esperanto Technologies va desde €40.4K hasta €57.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Esperanto Technologies. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

€45.9K - €54.4K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€40.4K€45.9K€54.4K€57.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Esperanto Technologies?

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Esperanto Technologies in Spain está en una compensación total anual de €57,352. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Esperanto Technologies para el puesto de Científico de Datos in Spain es €40,396.

