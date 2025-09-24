Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Capitalista de Riesgo Salarios

El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Ernst and Young totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Associate
New York, NY
Total por año
$120K
Nivel
-
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ernst and Young?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Asociado

Analista

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Capitalista de Riesgo na Ernst and Young in United States situa-se numa remuneração total anual de $270,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ernst and Young para a função de Capitalista de Riesgo in United States é $112,000.

Otros Recursos