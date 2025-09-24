Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Compensación Total Salarios

La compensación total promedio de Compensación Total in India en Ernst and Young va desde ₹886K hasta ₹1.24M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹961K - ₹1.16M
India
Rango Común
Rango Posible
₹886K₹961K₹1.16M₹1.24M
Rango Común
Rango Posible

₹13.98M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

