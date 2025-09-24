Directorio de Empresas
Ernst and Young
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Ernst and Young Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en Ernst and Young va desde $183K por year para Solution Architect hasta $243K por year para Principal Solution Architect. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Arquitecto Cloud

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Ernst and Young in United States está en una compensación total anual de $283,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $212,000.

Otros Recursos