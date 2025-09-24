La compensación de Ingeniero de Software in United States en Ernst and Young va desde $104K por year para Software Engineer hasta $125K por year para Staff Software Engineer 2. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $119K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
