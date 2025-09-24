Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in United States en Ernst and Young totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Account Manager
Charlotte, NC
Total por año
$170K
Nivel
Manager
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ernst and Young?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Gerente de Cuenta

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ventas at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $351,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Ventas role in United States is $126,000.

Empresas Relacionadas

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos