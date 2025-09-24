Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Reclutador Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Rango Común
Rango Posible
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Rango Común
Rango Posible

ARS 194.91M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Ernst and Young in Argentina está en una compensación total anual de ARS 37,252,159. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Reclutador in Argentina es ARS 27,296,840.

