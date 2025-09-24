Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Marketing Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹616K - ₹716K
India
Rango Común
Rango Posible
₹543K₹616K₹716K₹788K
Rango Común
Rango Posible

₹13.98M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Marketing at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹788,385. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Marketing role in India is ₹543,257.

