La compensación de Consultor de Gestión in United States en Ernst and Young va desde $105K por year para Consultant hasta $264K por year para Senior Manager. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $175K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)