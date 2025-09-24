Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in India en Ernst and Young va desde ₹360K hasta ₹492K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹390K - ₹462K
India
Rango Común
Rango Posible
₹360K₹390K₹462K₹492K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Redactor Publicitario en Ernst and Young in India está en una compensación total anual de ₹492,414. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Redactor Publicitario in India es ₹359,676.

