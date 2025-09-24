Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Ingeniero Biomédico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Biomédico in Ireland en Ernst and Young va desde €20K hasta €27.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

€21.5K - €25.3K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€20K€21.5K€25.3K€27.9K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Biomédico at Ernst and Young in Ireland sits at a yearly total compensation of €27,898. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Ingeniero Biomédico role in Ireland is €20,029.

