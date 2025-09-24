Directorio de Empresas
Ernst and Young
  • Salarios
  • Asistente Administrativo

  • Todos los Salarios de Asistente Administrativo

Ernst and Young Asistente Administrativo Salarios

El paquete de compensación mediano de Asistente Administrativo in United States en Ernst and Young totaliza $49.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
Total por año
$49.6K
Nivel
L3
Base
$49.6K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
8 Años
$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Otros Recursos