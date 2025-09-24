Directorio de Empresas
Ericsson
La compensación de Ingeniero de Software in Sweden en Ericsson va desde SEK 425K por year para JS4 hasta SEK 942K por year para JS8. El paquete de compensación year mediano in Sweden totaliza SEK 689K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
JS4
(Nivel de Entrada)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
SEK 1.56M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Ericsson?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Ericsson in Sweden está en una compensación total anual de SEK 942,253. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ericsson para el puesto de Ingeniero de Software in Sweden es SEK 688,580.

