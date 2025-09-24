Ericsson Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in Sweden en Ericsson va desde SEK 482K por year para JS5 hasta SEK 718K por year para JS7. El paquete de compensación year mediano in Sweden totaliza SEK 616K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus JS4 SEK -- SEK -- SEK -- SEK -- JS5 SEK 482K SEK 482K SEK 0 SEK 0 JS6 SEK 910K SEK 910K SEK 0 SEK 0 JS7 SEK 718K SEK 718K SEK 0 SEK 0 Ver 2 Más Niveles

SEK 1.56M Que te Paguen lo que Valés Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de SEK 292K+ (a veces SEK 2.92M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( SEK ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibí notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Ericsson ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero de Hardware ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título