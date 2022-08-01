Directorio de Empresas
EquityZen
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

EquityZen Salarios

El salario de EquityZen va desde $70,350 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $237,308 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de EquityZen. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$70.4K
Analista de Negocios
$109K
Diseñador de Producto
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$237K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en EquityZen es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $237,308. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EquityZen es $109,450.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para EquityZen

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos