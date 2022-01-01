Directorio de Empresas
Equal Experts
Equal Experts Salarios

El salario de Equal Experts va desde $42,771 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $299,495 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Equal Experts. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $42.8K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Datos
$61.2K
Consultor de Gestión
$205K

Reclutador
$109K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$299K
Preguntas Frecuentes

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Equal Experts ni Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $299,495. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Equal Experts ni $148,650.

