Directorio de Empresas
Epson
Epson Salarios

El salario de Epson va desde $45,338 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $162,810 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Epson. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Operaciones de Negocios
$84.6K
Analista de Negocios
$109K
Científico de Datos
$45.3K

Recursos Humanos
$82.3K
Gerente de Producto
$151K
Gerente de Proyecto
$163K
Ingeniero de Ventas
$62.7K
Ingeniero de Software
$48.4K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Epson es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,810. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Epson es $83,446.

