EPP Composites
    EPP Composites specializes in manufacturing GRP and FRP pipes, chemical equipment, and a range of composite products such as storage tanks and cable trays, serving the composite industry.

    http://www.eppcomposites.com
    1986
    Año de Fundación
    540
    Nº de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
