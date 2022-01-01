Directorio de Empresas
Epic Games
Epic Games Salarios

El salario de Epic Games va desde $52,260 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $445,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Epic Games. Última actualización: 11/20/2025

Ingeniero de Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Videojuegos

Gerente de Producto
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $400K
Gerente de Proyecto
Median $205K
Arquitecto de Soluciones
Median $238K
Contador
$76.4K
Analista de Negocios
$191K
Gerente de Ciencia de Datos
$288K
Científico de Datos
$161K
Analista Financiero
$281K
Recursos Humanos
$88K
Tecnólogo de la Información (TI)
$67.6K
Operaciones de Marketing
$147K
Diseñador de Producto
$68.6K
Gerente de Diseño de Producto
$193K
Gerente de Programa
$151K
Reclutador
$77.4K
Ventas
$52.3K
Analista de Ciberseguridad
$80.6K
Gerente de Programa Técnico
$166K
Confianza y Seguridad
$137K
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Epic Games, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Epic Games es Gerente de Producto at the L5 level con una compensación total anual de $445,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Epic Games es $166,165.

