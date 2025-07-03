Directorio de Empresas
Eox Vantage
Eox Vantage Salarios

El salario mediano de Eox Vantage es $8,934 para un Gerente de Proyecto . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Eox Vantage. Última actualización: 11/20/2025

Gerente de Proyecto
$8.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Eox Vantage es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $8,934. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Eox Vantage es $8,934.

