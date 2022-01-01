Directorio de Empresas
Enfusion
Enfusion Salarios

El salario de Enfusion va desde $50,113 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $120,750 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Enfusion. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $121K

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
$116K
Analista de Negocios
$90.3K

Tecnólogo de la Información (TI)
$61K
Gerente de Proyecto
$50.1K
Gerente de Programa Técnico
$78.4K
Redactor Técnico
$67.3K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Enfusion es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $120,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Enfusion es $78,390.

