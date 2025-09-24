Directorio de Empresas
Endava
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Endava Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Romania en Endava totaliza RON 298K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total por año
RON 298K
Nivel
Senior Solution Architect
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bono
RON 0
Años en la empresa
21 Años
Años de exp.
23 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Endava?

RON 712K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RON 134K+ (a veces RON 1.34M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Endava in Romania está en una compensación total anual de RON 432,961. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Endava para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Romania es RON 261,054.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Endava

Empresas Relacionadas

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos