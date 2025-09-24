Directorio de Empresas
Endava
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Endava Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Endava va desde RON 90.9K por year para Software Engineer hasta RON 356K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Romania totaliza RON 114K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 712K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Endava?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 355,581. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the Ingeniero de Software role in Romania is RON 113,589.

