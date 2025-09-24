Directorio de Empresas
Elsevier
El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Elsevier totaliza $91K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Elsevier. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Total por año
$91K
Nivel
Product Designer 2
Base
$86K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Elsevier?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

ለDiseñador de Producto በElsevier in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$145,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በElsevier ለDiseñador de Producto ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $87,000 ነው።

