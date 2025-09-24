Directorio de Empresas
Ellucian
Ellucian Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en Ellucian totaliza MX$352K por year para L1. El paquete de compensación year mediano in Mexico totaliza MX$356K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ellucian. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer 1
L1(Nivel de Entrada)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

