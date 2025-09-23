Directorio de Empresas
EGYM
EGYM Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en EGYM totaliza €75K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de EGYM. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
EGYM
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por año
€75K
Nivel
L1
Base
€75K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en EGYM?

€142K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en EGYM in Germany está en una compensación total anual de €88,808. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EGYM para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €70,042.

Otros Recursos