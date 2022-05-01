Edelman Financial Engines Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Edelman Financial Engines va desde $113,430 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $169,150 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Edelman Financial Engines. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $159K
Analista de Datos
$113K
Científico de Datos
$169K

Gerente de Producto
$114K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Edelman Financial Engines es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $169,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Edelman Financial Engines es $136,484.

