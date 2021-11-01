ECS Salarios

Directorio de Empresas
El salario de ECS va desde $7,236 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $226,125 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ECS. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Datos

Analista de Ciberseguridad
Median $85K
Analista de Negocios
$141K

Gerente de Ciencia de Datos
$151K
Tecnólogo de la Información (TI)
$89.6K
Marketing
$102K
Ingeniero Mecánico
$7.2K
Gerente de Programa
$118K
Gerente de Proyecto
$64.7K
Arquitecto de Soluciones
$181K
Gerente de Programa Técnico
$226K
Preguntas Frecuentes

ECS最高薪職位是Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level，年度總薪酬為$226,125。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ECS年度總薪酬中位數為$117,600。

