DSTA
DSTA Salarios

El rango de salarios de DSTA oscila entre $60,214 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $156,800 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DSTA. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $75K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Científico de Datos
$60.2K
Ingeniero de Hardware
$73.6K

Gerente de Programa
$127K
Gerente de Proyecto
$157K
Analista de Ciberseguridad
$81.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$111K
Gerente de Programa Técnico
$124K
Preguntas Frecuentes

O cargo mais bem pago reportado na DSTA é Gerente de Proyecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $156,800. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DSTA é $96,527.

Otros Recursos