DSM-Firmenich
DSM-Firmenich Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Spain en DSM-Firmenich va desde €82.3K hasta €112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DSM-Firmenich. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

€88.2K - €107K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€82.3K€88.2K€107K€112K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en DSM-Firmenich in Spain está en una compensación total anual de €112,368. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DSM-Firmenich para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Spain es €82,338.

