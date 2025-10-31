Directorio de Empresas
DSI France Travail
DSI France Travail Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in France en DSI France Travail va desde €35.8K hasta €48.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DSI France Travail. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

€38.7K - €46K
France
Rango Común
Rango Posible
€35.8K€38.7K€46K€48.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en DSI France Travail?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en DSI France Travail in France está en una compensación total anual de €48,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DSI France Travail para el puesto de Ingeniero de Software in France es €35,755.

