El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United Kingdom en DRW totaliza £152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DRW. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total por año
£152K
Nivel
L1
Base
£152K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en DRW?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en DRW in United Kingdom está en una compensación total anual de £247,926. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DRW para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £119,314.

