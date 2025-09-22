Directorio de Empresas
Druva
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Druva Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Druva va desde ₹2.59M por year para Staff Software Engineer hasta ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.59M.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
₹13.95M

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Druva?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Druva in India está en una compensación total anual de ₹7,183,110. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Druva para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,075,959.

Otros Recursos