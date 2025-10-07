La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Dropbox va desde $175K por year para IC1 hasta $626K por year para IC5. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $374K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Dropbox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)