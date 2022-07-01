Directorio de Empresas
DrFirst
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

DrFirst Salarios

El rango de salarios de DrFirst oscila entre $113,565 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $189,050 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DrFirst. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$184K
Recursos Humanos
$189K
Gerente de Producto
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ingeniero de Software
$172K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en DrFirst es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $189,050. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DrFirst es $177,619.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DrFirst

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Lyft
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos