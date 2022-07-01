Directorio de Empresas
Drawbridge
Drawbridge Salarios

El salario de Drawbridge va desde $160,800 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $174,125 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Drawbridge. Última actualización: 11/19/2025

Tecnólogo de la Información (TI)
$161K
Ingeniero de Software
$174K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Drawbridge es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $174,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Drawbridge es $167,463.

Otros Recursos

