Draup Salarios

El rango de salarios de Draup oscila entre $2,289 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $21,689 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Draup. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Consultor de Gestión
Median $9.6K
Ingeniero de Software
Median $21.7K
Contador
$2.3K

Analista de Negocios
$14.1K
Desarrollo de Negocios
$3.8K
Analista de Datos
$3.8K
Recursos Humanos
$3.1K
Marketing
$3.8K
Capitalista de Riesgo
$8.1K

Analista

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Draup es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $21,689. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Draup es $3,798.

