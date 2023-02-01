Draper Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Draper oscila entre $94,525 en compensación total por año para un Ingeniero Eléctrico en el extremo inferior y $139,300 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Draper. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K
Ingeniero de Hardware
Median $110K
Ingeniero Mecánico
Median $125K

Ingeniero Eléctrico
$94.5K
Gerente de Programa
$139K
Analista de Ciberseguridad
$129K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Draper es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $139,300. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Draper es $125,000.

