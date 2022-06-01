Dragos Salarios

Directorio de Empresas
Dragos
El rango de salarios de Dragos oscila entre $96,900 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $348,250 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dragos. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $195K
Recursos Humanos
$96.9K
Diseñador de Producto
$215K

Analista de Ciberseguridad
$181K
Gerente de Ingeniería de Software
$223K
Arquitecto de Soluciones
$348K
El puesto con el salario más alto reportado en Dragos es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dragos es $204,960.

