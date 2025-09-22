La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Drager totaliza €77.7K por year para Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €86.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Drager. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título