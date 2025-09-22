Directorio de Empresas
La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Drager totaliza €77.7K por year para Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €86.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Drager. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Drager?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Drager in Germany sits at a yearly total compensation of €103,578. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager for the Ingeniero de Software role in Germany is €86,313.

