Dotdash Meredith Ingeniero de Software Salarios en Edmonton Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Edmonton Metropolitan Region en Dotdash Meredith totaliza CA$107K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dotdash Meredith. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total por año
CA$107K
Nivel
Software Engineer 2
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$5.1K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Dotdash Meredith?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region está en una compensación total anual de CA$190,068. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith para el puesto de Ingeniero de Software in Edmonton Metropolitan Region es CA$101,773.

