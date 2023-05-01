Directorio de Empresas
Dormify
Dormify Salarios

El salario de Dormify va desde $62,685 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $90,450 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dormify. Última actualización: 11/20/2025

Gerente de Producto
$90.5K
Gerente de Proyecto
$62.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Dormify es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $90,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dormify es $76,568.

Otros Recursos

