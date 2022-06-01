Directorio de Empresas
Domino Data Lab
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Domino Data Lab Salarios

El salario de Domino Data Lab va desde $165,825 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el rango bajo hasta $497,376 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Domino Data Lab. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $208K
Gerente de Producto
Median $240K
Científico de Datos
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Analista Financiero
$229K
Diseñador de Producto
$191K
Reclutador
$229K
Gerente de Ingeniería de Software
$497K
Arquitecto de Soluciones
$171K
Redactor Técnico
$166K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Domino Data Lab, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Domino Data Lab es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $497,376. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Domino Data Lab es $228,850.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Domino Data Lab

Empresas Relacionadas

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos