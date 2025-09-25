Directorio de Empresas
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Dollar Shave Club va desde $102K hasta $143K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dollar Shave Club. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$110K - $128K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$110K$128K$143K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Dollar Shave Club?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Dollar Shave Club in United States está en una compensación total anual de $142,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dollar Shave Club para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $102,000.

