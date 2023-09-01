Dojo Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Dojo oscila entre $66,060 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $154,726 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dojo. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $129K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $155K
Científico de Datos
$89.8K

Tecnólogo de la Información (TI)
$66.1K
Diseñador de Producto
$107K
Gerente de Producto
$117K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Dojo es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $154,726. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dojo es $111,917.

