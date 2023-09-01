dmarcian Salarios

El salario de dmarcian va desde $125,625 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $134,640 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de dmarcian . Última actualización: 11/19/2025